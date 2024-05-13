الشيباني: تكالة بيت النية على عرقلة الحكومة الجديدة

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب مُصمم على السير في القوانين الانتخابية إلى نهايتها وتشكيل حكومة جديدة، رغم نية محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، المبيتة لتعطيل الانتخابات وعرقلة تشكيل الحكومة.

وأوضح الشيباني في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك تعمد لتمديد الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة لإطالة المشاورات وعدم الوصول إلى انتخابات، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بما عليه وأوفى بالتزاماته رغم عدم وجود تفاهم بين المجلسين.

وشدد الشيباني على أن هناك خلاف بمجلس الدولة حول القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن هناك من يريد حكومة ومن لا يريدها، وهذا أمر غير موجود بالنواب.

وكان الشيباني قد أكد في وقت سابق أن أي محاولة لتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المشتركة “6+6” ينسف العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير دستورية، لافتا إلى أن تعديل القوانين الانتخابية يتعارض مع التعديل الدستوري الـ13، ما يدخل ليبيا في دوامة جديدة، موضحا أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الـ13 الذي نص في أحد بنوده على تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة 6+6، ومن ضمن البنود أن ما ينتج عنها ملزم ولا يجوز التدخل فيه، والقوانين الانتخابية.