أرحومة: جادون في معاجلة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.. وستصرف لهم مرتبات 6 أشهر

أخبار ليبيا 24

أكّد عبدالله أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، اليوم الاثنين، إصدار أسامة حمّاد رئيس الحكومة توجيهاته باتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون.

كما أكّد الوزير، في لقاء مع ممثلي الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة والاتحادات النقابية للعاملين بهذه الشركات، موافقة حمّاد على مقترح الوزارة بصرف مرتبات 6 أشهر لجميع العاملين.

وبحث أرحومة، مع ممثلي تلك الشركات كيفية إيجاد الحلول المناسبة والجذرية لمشاكل العاملين، بناءً على تعليمات حمّاد، وتنفيذًا لتوجيهات المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة بالخصوص.

وأعرب الوزير، عن أمله في حل هذا الملف الهام، الذي يمس الآلاف من المواطنين الليبيين وعائلاتهم.

مقترح ممثلي الشركات المتعثرة

من جهتهم عبّر ممثلي الشركات المتعثرة عن تقديرهم وشكرهم للقيادة العامة، ولرئيس الحكومة ولوزارة العم، على الجهود المبذولة لحلحلة هذا الملف من خلال تشكيل اللجان والتواصل مع رئاسة الوزراء، واستشعار ما يعانيه العاملون بهذه الشركات.

وقالت الحكومة، إن الممثلين قدّموا جملة من المقترحات التي من شأنها تسوية أوضاع العاملين؛ من بينها إدراج مرتباتهم ضمن الميزانية العامة للدولة، وإحالة من بلغ سن التقاعد والمتوفين منهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضافت، أنّه جرت مناقشة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2010، بالإضافة للعمل على إعادة تنسيب الموظفين بهذه الشركات للقطاعات العامة بالدولة.