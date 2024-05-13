استقرار سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية

استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الإثنين عند مستوى 7.08 دينار، بعد أن استقر لفترة عند مستوى 7.40 دينار للدولار الواحد.

وفي السوق الرسمية، استقر سعر الدولار في تداولات صباح اليوم عند مستوى 4.85 دينار، بينما بلغ سعر صرف اليورو 5.23 دينار،

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني وفقَ نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 6.08 دينار.

أما أسعار صرف العملات العربية أمام الدينار الليبي، فقد سجل سعر صرف الدينار التونسي 1.55 دينار ليبي، وجرى تداول الليرة التركية عند مستويات 0.15 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياقِ الإصلاحات النقدية والمالية،دعا صندوق النقد الدولي خلال اختتام مشاوراتِ المادة (4) بين مصرف ليبيا المركزي والصندوق؛ إلى تنويعِ مصادر الدخل والاقتصاد وضبط وترشيد الإنفاق العام.

بعثة صندوق النقد التي اختتمت مشاوراتها في تونس، شدّدت على ضرورة معالجة ملف دعم المحروقات وأهمية تبني المركزي إصلاحات عاجلة في المالية العامة للدولة.

كما تضمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية، بحسبِ ما ورد في منشورٍ على حساب مصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.

واختتمتْ المشاورات التي استمرت 10 أيام وناقشتْ الأوضاعِ المالية والنقدية في ليبيا؛ وآليات تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى متابعة وضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقدِ الأجنبين ووضع القطاع المصرفي، وخطط المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.