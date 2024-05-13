الدبيبة وقادربوه يناقشان آليات مكافحة غسل الأموال

ناقشَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع عبد الله قادربوه؛ رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ آليات مكافحة الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، وتعزيز التعاون بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال.

الدبيبة وقادربوه بحثا في طرابلس؛ آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة.

الدبيبة: حكومة الوحدة مستعدة للتعاون مع الهيئة

وشدّد الدبيبة على أنّ الحكومة تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية، وأبدى استعداد حكومته منتهية الولاية للتعاون مع الهيئة، مشيرًا إلى أن حكومته تعتبر ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات.

بدوره أكدَ قادربوه أنَ قرار إنشاء جهاز لمكافحة غسل الأموال سيكون داعمًا لجهود الهيئة ومكتب النائب العام، مُبينا دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة وتفعيل دور ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية، بحسب ما نقلته حكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في طرابلس، وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وفي سياقٍ ذي صلة…. بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مصطفى مهراج–السفير الفرنسي لدى ليبيا؛ تعزيز التعاون المصرفي بين المركزي الفرنسي والليبي.

الكبير ومهراج ناقشَا في طرابلس؛ تبادل الخبرات في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التصدي للمخاطر ورفع القدرات في مجال الأمن السيبراني.

الكبير سيشارك في منتدى اقتصادي بباريس

ووجه مهراج دعوةً للكبير بصفته محافظًا للمصرف المركزي، دعوةً له ولعددٍ من الشخصيات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المزمع عقده في باريس خلال شهر يوليو المقبل.