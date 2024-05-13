الحكومة الليبية تفتتح مركزاً صحياً متكاملاً للمهاجرين في الكفرة

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افتتحت وزارة الصحة بالحكومة الليبية مركزاً صحياً متكاملاً داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، ضمن استجابة الحكومة السريعة لإحتواء الوضع بالمدينة بعد تدفق الآلاف من النازحين السودانيين هربا من الحرب في بلادهم.

وجرى الافتتاح كنتيجة للتعاون مابين الوزارة والغرفة الأمنية المشتركة لتأمين الجنوب الشرقي، للتعامل مع ملف اللاجئين والنازحين من السودان وضمان وصول الخدمات الطبية والتطعيمات اللازمة لهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب بيان الوزارة باشر المركز فور افتتاحه إعداد بطاقات لحصر النازحين وإصدار شهادات صحية مجانية لهم بعد إجرائه التحاليل الطبية اللازمة لهم، إضافة لتقديم التطعيمات الوقائية للعاملين بمركز الهجرة والفرق الطبية التي تتعامل مع النازحين بشكل مباشر حفاظاً على سلامتهم.

بدء عمل منظومة الحصر الأمني

وتعمل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة لمواجهة أي مخاطر قد تحدث بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين، فقد بدأت منظومة الحصر الأمني المعلوماتي، التابعة لغرفة الطوارئ المشتركة بالجنوب الشرقي، في استقبال النازحين السودانيين، لقيدهم رسمياً حتى يتمكنوا من مغادرة المنطقة بشكل قانوني، وتهدف ايضاً هذه الخطوة إلى حصر أعداد النازحين السودانيين الموجودين في منطقة الجنوب الشرقي، وذلك لمنع تجار البشر والمهربين من استغلالهم أو ابتزازهم، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خاصة بهم لتقديم الرعاية الطبية بشكل منظم، وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وتطعيم الأطفال والنساء مجانًا.

وفي تصريحات صحفية قال رئيس اللجنة التسييرية للجالية السودانية في بلدية الكفرة، الأمين كرم الدين، “إن أفراد الجالية السودانية استجابوا إلى دعوة غرفة الطوارئ، وشرعوا في تقديم أوراقهم، للحصول على بطاقة الحصر الأمني من المنظومة.”