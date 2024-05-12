هل العطلة مابين العطلة خطة لتعطيل البلاد؟ جمهورنا يجيب

اخبار ليبيا 24

ابتدع المسؤول الليبي قرار العطلة مابين العطلتين عندما يكون يوم العطلة في المناسبات الرسمية والأعياد، واقعا بعد يوم عادي يسبقه يوم إجازة الأسبوع، لذا يعطى للعمال في المؤسسات الحكومية عطلة تمتد عادة لثلاثة أيام بسبب إعطائهم يوم عطلة إضافي لوقوعه بين يوم الإجازة الرسمية واليوم الآخر الممنوح به العطلة الأساسية.

ولطالما تباينت الآراء حول هذا القرار الذي عملت به بشكل رسمي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ففي يوم العمال العام الماضي منحت الحكومة عطلة عيد العمال وبيّنت في قرارها أنها ستعمل بقرار (عطلة مابين العطلتين) والكثير يرى أن هذا القرار يعزز قلة الإنتاجية في المؤسسات الحكومية التي تقفل في أبوابها أحياناً قبل إنتهاء مواعيد الدوام الرسمية.

وفي استطلاع رأي نشرته صفحة أخبار ليبيا 24 على صفحتها في فيسبوك حول (هل أنت مع أو ضد قرار العطلة مابين العطلتين؟)

غالبية الأصوات ضد القرار

جاءت أغلب الردود ضد هذا القرار الذي يعتبره البعض من المتابعين خطة لتعطيل البلاد كما يقول فرج الفيتوري “أصلا العطلتين خطة لوقف البلاد أكثر ماهي واقفة”.

فيما اعتبرت متابعة الصفحة وادي زين أن كامل الأسبوع عطلة لدى الليبيين، “الاسبوع كله عطلة باستثناء يوم الأحد وقع وارجع لبيتك الا اللصوص متواجدين دائما”.

وجاء رأي المتابع احمد النعمي الذي طالب بأن يكون حتى يوم الجمعة يوم عمل ودراسة احتجاجاً على وضع المؤسسات الإدارية “في بلدنا المفروض حتى الجمعة دراسة”.