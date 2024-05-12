ميلان يفوز على كالياري بخماسية ويحتل المركز الثاني بالدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على ضيفه كالياري، بخمسة أهذاف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الجزائري إسماعيل بن ناصر مهرجان الأهداف لـ ميلان في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، فيما ضاعف المهاجم الأمريكي النتيجة بحلول الدقيقة 54، ثم تأتي الدقيقة 63 ليقلص لاعب خط الوسط ناهيتان نانديز الفارق لفريق كالياري.

وفي الدقيقة 74 يتمكن لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز من توسيع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث “للروسونيري”، ليضيف المهاجم الإيطالي رفائيل لياو الهدف الرابع.

قبل أن يعود كريستيان بوليسيتش ويسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 87، مختتما بذلك مهرجان الأهداف على ملعب “جيوزيبي مياتزا – Giuseppe-Meazza” في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وبهذه النتيجة يحقق فريق ميلان أول انتصار له في آخر 5 مباريات شهدت ثلاث هزائم وتعادلا، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة، ويحتل لمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

بينما توقف رصيد فريق كالياري عند 33 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.