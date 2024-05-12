مطار بنينا سيغلق أجوائه لإفساح المجال للعرض العسكري للقوات المسلحة

قرّرت إدارة مطار بنينا الدولي إغلاق مجالها الجوي يوم الخميس المقبل -بشكل مؤقت- وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأوضحتْ إدارة مطار بنينا الدولي أن الإغلاق جاء لـــ (إفساح المجال للعرض العسكري والجوي المهيب لقوات الجيش الوطني) داعيةً المواطنين المسافرين خلال تلك المدة لمراجعة شركات الطيران التي قاموا بحجز الرحلات على متن خطوطها؛ وذلك لمعرفة الموعد الجديد لرحلاتهم.

ويصادف يوم الخميس المقبل تاريخ السادس عشر من مايو، ذكرى انطلاق معركة الكرامة التي انطلقتْ في الـ 16 من مايو عام 2014، بعد إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني انطلاق عملية الكرامة للحرب على الإرهاب، تلك المعملية التي خلَصت ليبيا من عباءتها السوداء، منفذًا خُططا إستراتيجية وتحليلية للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا افتقار التنظيمات الإرهابية للشجاعة والمواجهة، واعتمادها أساليب التفخيخ والتفجير لأنها لم تقوى على القتال المباشر.

وعلى الرغم من اختلاف الموازين، خلال الفترة الأولى من عملية الكرامة ضد الإرهاب، حيثُ كان الجيش الوطني يعاني من شُح الأسلحة، ولم يكن بحوزته إلا عدد بسيط من الأسلحة الخفيفة، بينما كان يمتلك داعش أسلحة ثقيلة ومدفعية وقذائف ومتفجرات وسيارات مدرعة، وعلى الرغم من قوة أسلحتهم إلا أنهم كانوا جُبناء، وعديمي المبادئ، بينما كان الجيشُ الوطني يرابط في المحاور القتالية بكل شجاعة وبسالة، معلنين حربًا ضروسًا ضد التنظيمات الإرهابية.

ومع حلول الذكرى العاشرة لمعركة الكرامة التي انطلقت في العام 2014.. يمكننا القول بأن الجيش الوطني الليبي، استطاع تخليص ليبيا، والمنطقة من براثن الإرهاب، وقطع شريانه، وهو ما ظهر جليًا عند ضبطه وقبضه وقتله لعددٍ من قادة التنظيمات الإرهابية بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، وتسليمهم إلى سلطات بلدانهم المختصة بمحاسبتهم.