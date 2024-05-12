محكمة جنايات طرابلس تدين 6 موظفين بمصرف الجمهورية

أخبار ليبيا 24

قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة 6 مسؤولين في وكالة مصرف الجمهورية فرع المستقبل؛ لتسهيلهم حصول أشخاص آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، دون إيداع القيم المالية المقابلة لها، وفقَ المحكمة.

محكمة جنايات طرابلس؛ أمرتْ بحبس المدانين الأربعة لمدة سنة، في حين حكمت على المدان الخامس بالسجن لمدة سنة وستة أشهر.

كما قضت المحكمة بحبس المدانة السادسة -وهي امرأة- لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بالإضافة لتغريمها 2000 دينار، وإلزامها برد متحصلات الجرم.

أنا المتهمين السابع والثامن فقد قضت محكمة جنايات طرابلس ببراءة المتهمين؛ لعدم كفاية الأدلة، بحسب بيان النيابة العامة.

وفتحَ مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، 1038 اعتمادًا مستنديًّا لشركات تجارية متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، والأثاث المنزلي، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من الرابع وحتى الــ25 من ابريل الماضي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر في فبراير الماضي، ضوابط تنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، بلغ مجموع الضوابط 19 ضابطًا، من بينها تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي، وفق بيانات مصرف المركزي.

أما عن سعر صرف الدولار وقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات ظهيرة الإثنين، مسجلاً 7.20 دنانير للدولار الواحد.

ومنذ أغسطس الماضي، شهد سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعًا غير مسبوق، إذ قفز من مستوي 5.15 دنانير إلى 7.90 دنانير