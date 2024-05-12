علماء يؤكدون “لا داع للقلق” من أخذ لقاح أسترازينيكا

أخبار ليبيا 24

اعتراف شركة (أسترازينيكا) بأن لقاحها المضاد لـ(كوفيد – 19) قد يسبب آثاراً جانبية نادرة مثل جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية، جعل الكثير ممن تلقوا اللقاح يتساءلون حول كيفية التعامل مع الأمر بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة على أخذهم له للوقاية من كوفيد-19 آنذاك.

وطمأن أستاذ الطب الوقائي بجامعة فاندربيلت الأميركية، الدكتور ويليام شافنر، الأشخاص الذين حصلوا على لقاح ( أسترازينيكا). وأكد في تصريحات صحفية أن “التأثير الجانبي الخطير والنادر، والمتمثل في جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، يحدث فقط خلال الشهر التالي من تلقي اللقاح”، مشيراً إلى أنه “لا داعي للقلق الآن بعد مرور وقت كافٍ من التطعيم”، موضحاً أنه “إذا تلقى الشخص اللقاح قريباً، وظهرت عليه أي أعراض مثل الصداع أو آلام البطن أو أي دليل على النزف، فيجب عليه الاتصال بطبيبه على الفور، وإخباره بتلقيه اللقاح أخيراً”.

الآثار الجانبية شديدة الندرة

وفي تصريحات صحفية لرئيسة قسم الأوبئة في جامعة ديكين بأستراليا لفتت إلى أن “معظم سكان العالم الآن يحملون مستوى مناعة معيناً ضد العدوى بفيروس (كورونا)، سواء عن طريق الإصابة أو اللقاح، وبالتالي تتغير حسابات المخاطر والقرارات المستندة إليها، لذا ليست هناك حاجة للخوف من أي مخاطر أو آثار محتملة في المستقبل”، موضحة أنه في أستراليا لم يعد يُنصح بالحصول على جرعات معززة منتظمة من لقاحات (كوفيد – 19) من أي نوع.

وقال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة (مصر الدولية)، الدكتور إسلام عنان إنه “لا يوجد الآن إجراء خاص يُمكن أن يقوم به الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في السابق؛ لأن الآثار الجانبية شديدة الندرة للقاحات تظهر فقط بعد وقت قصير من الحصول على اللقاح، وليس بعد عام أو عامين”. وطالب الذين حصلوا على اللقاح بأن “يثقوا بالتقييمات العلمية والموافقات الرسمية التي تُعطى للقاحات.”