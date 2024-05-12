سليمان: بدء أعمال حصر النازحين من السودان لـ الكفرة

أعلن عبدالله سليمان، المتحدث باسم بلدية الكفرة ، عن بدء أعمال حصر النازحين من السودان وإصدار شهادة صحية لهم مجانية.

وأوضح سليمان في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أنه تم البدء في حملة تطعيم من عمر يوم إلى 15 سنة، لافتا إلى أن الحملة تستهدف السكان المحليين والنازحين من السودان، مشيرا إلى أن مركز الكفرة للصحة النفسية يسير فرقا مختصة في الدعم النفسي لدعم النازحين من السودان.

وكشف سليمان عن وجود نقص في المعونات الغذائية منذ آخر كمية تم استلامها خلال شهر رمضان الماضي، مضيفا أنه تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن تزويد الكفرة بستة عيادات متنقلة لتخفيف الضغط على مستشفى ومرافق المدينة الصحية.

وكان سليمان قد أكد في وقت سابق أن أزمة النازحين من السودان تمثل تحدٍ كبير للبلدية الكفرة، في ظل قلة الإمكانيات التي نُعاني منها، موضحا أن البلدية أصبحت عاجزة عن توفير أسرة في المستشفيات، بعد ارتفاع أعداد النازحين، لافتا إلى أنه لم يتم تأكيد أعداد النازحين وحصرهم، لعدم وجود منافذ رسمية بسبب إغلاق المنافذ بين البلدين، وأصبح الدخول والخروج عشوائيًا، ولا يوجد رقم ثابت ودقيق لأعدادهم.

وأضاف سليمان أن أوضاع اللاجئين باتت صعبة جدًا، خاصة وأنهم يسكنون المزارع، لافتا إلى أن المدينة صغيرة، وغير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين.