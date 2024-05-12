راتب مبابي مع ريال مدريد يثير الجدل في الصحافة الرياضية

أثار إعلان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي، أثار الحديث من جديد في وسائل الإعلام للتحدث عن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، تأخرت لسنوات.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ريال مدريد أنهى اتفاقه بالفعل مع مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، قبل إعلان اللاعب رحيله عن ناديه، لافتا إلى أن المهاجم الفرنسي اتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى الريال منذ شهر مضى، مديرا ظهره لأندية الدوري الإنجليزي.

وأضاف رومانو أن ريال مدريد لن يمنح كيليان مبابي نفس الراتب الذي عرضه عليه قبل عامين، وسيكون مختلفا تماما عن العرض السابق، لافتا إلى أن النادي الملكي ينوي منحه راتبا قريبا من رواتب أبرز نجوم الفريق، مثل الثنائي، الإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

بدورها كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، في تقرير لها عن تفاصيل أخرى، مخالفة للذي أعلنه رومانو، مشيرة إلى عزم إدارة النادي على منح مبابي راتبا سنويا يبلغ 25 مليون يورو بعد الضرائب، وهو ضعف ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرا في مدريد، موضحة أن ديفيد ألابا وتوني كروس هما الأعلى أجرا حاليا بحصول كل منهما على 10.8 و10.7 مليون يورو، فيما يحصل بيلينغهام على نفس راتب زميله الألماني.

وكان مبابي أسدل الستار على مشواره مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أعلن الجمعة رحيله عن بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الحالي.

وأوضح مبابي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة “إكس”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أنه سينهي مغامرته في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أنه سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في بارك دي برانس الأحد” ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأضاف صاحب الـ25 عاماً أنه من الصعب جداً عليه مغادرة بلده فرنسا والدوري الفرنسي، موجها الشكر للمدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتييه وإنريكي وزملائي والجماهير، معربا عن آمله في أن ينهي هذا الموسم بلقب أخير مع باريس سان جيرمان.