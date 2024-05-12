حماد يتسلم درع “صانعي القادة العرب” الممنوح للمشير حفتر

تسلم أسامة حماد، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، درع “صانعي القادة العرب” الممنوح من مصر للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب حليفة بالقاسم حفتر.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته ““أخبار ليبيا 24“ أن حماد تسلم الدرع من وزيرَ العمل والتأهيل، والذي تسلمه بدوره من وزيري العمل والسياحة بالحكومة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن أسامة حماد التقى اليوم الأحد، عبد الله الشارف، وزيرَ العمل والتأهيل، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لافتة إلى أن اللقاء تناول سير عمل وزارة العمل والتأهيل بحكومته، إضافة إلى عدداً من الملفات، في مقدمتها مستجدات وضع الشركات المتعثرة والمنسحبة، بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف مرتبات 6 أشهر لكافة العاملين بها.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن أسامة حماد منح الإذن خلال اللقاء للوزارة باتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع هذه الشريحة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء على استمرار مشاريع التدريب بالخارج، التي تنفذها الوزارة لتأهيل الكوادر الشبابية القادرة، في جميع المجالات.