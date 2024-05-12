تيك توك ينوي إضفاء خاصية بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية

يسعى تيك توك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي؛ لما وصفته الإدارة بتعزيز الشفافية والتوعية حول الذكاء الاصطناعي ومكافحة المعلومات المضللة؛ وذلك عبر وضع علامة على المحتوى الذي أنشئ بالذكاء الاصطناعي عند تحميله من منصات أخرى.

وأوضحَ تطبيق تيك توك في خطاب، أنه يدعم المحتوى الأصيل والحقيقي، وهو بصددِ تطبيق تقنيات شهادات اعتماد المحتوى وهو ما يُطلق عليه (علامة التغذية الرقمية) التي تظهر للمستخدمين أن هذا المحتوى جرى إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مع إظهار كيفية وتوقيت إنشائه، ليكون أول تطبيق يستخدم هذه العلامة.

تيك توك والحظر الأوروبي

وفي سياقٍ ذي صلة، فرض المنظمون الأوروبيون غرامة تبلغ 368 مليون دولار على تطبيق تيك توك؛ لما اعتبرهُ فشل تطبيق تيك توك في حماية خصوصية الأطفال، وانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في أوروبا، بحسب لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكُبرى.

وبحسب تحقيق اللجنة.. فإن عملية الاشتراك للمستخدمين المراهقين أدت إلى إعدادات جعلت حساباتهم عامة بشكل افتراضي، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعليق عليها، فبحسب اللجنة تُشكل هذه الخاصية الافتراضية خطرًا على الأطفال دوم الــ13 عامًا.

تيك توك يرفض الغرامة

بدورها رفضت الشركة الملكة لتطبيق تيك توك هذا القرار ومستوى الضريبة، مشيرةً إلى أن انتقادات الهيئة التنظيمية ركزت على الميزات والإعدادات التي يعود تاريخها إلى 3 سنوات، لافتتًا إلى أنها أجرتْ تغييرات كثيفة خلال العام 2021 تجعل جميع حسابات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما خاصة افتراضيًا وتعطيل المراسلة المباشرة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا بحسب الشركة.