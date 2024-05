تطبيقات ومواقع الذكاء الاصطناعي التي تساعد على رفع الإنتاجية

أخبار ليبيا 24

ينادي البُّحاث والمستثمرون في عالم التكنولوجيا بأهمية تحول الدول للاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبأن تدخل أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، على إعتبار أنها تسهل شكل الحياة وتوفر الجهد والوقت وهما أغلى مايملكه الإنسان.

ويتنافس سوق التكنولوجيا العالمية على تقديم أفضل المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وهذه أجدد التطبيقات والمواقع تساعد على الرفع من إنتاجية الشخص، وتسهل الكثير من المهام في العمل والحياة عامة.

اهم المواقع لرفع الإنتاجية

موقع (Inbox Zero) (البريد الوارد صفر): يوفر هذا الموقع ميزات للتحكم وفلترة البريد الإلكتروني، مثل لوحة التحكم الغنية التي يمكنك استخدامها لإلغاء الاشتراك بسرعة من الرسائل المزعجة، والتحكم أيضاً في البريد العشوائي التسويقي والرسائل الإخبارية غير المرغوب فيها.

سيُظهر لك الموقع قائمة بالمرسلين، وعدد المرات التي أرسل فيها كل منهم إليك بريداً إلكترونياً، بالإضافة إلى عدد المرات التي فتحتَ فيها بالفعل رسائل البريد الإلكتروني هذه، ويعمل على تصنيف أسوأ المخالفين لتسهيل قرارات إلغاء الاشتراك.

موقع (What AI Can Do Today) (ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي اليوم): يقدم لك أفضل الطرق لمعرفة كل الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يفحص الموقع في أكثر من 5 آلاف أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، ويحدد أكثر من 30 ألف مهمة في أكثر من 100 فئة بشكل مستمر يعتبر مكتبة لأدوات الذكاء الإصطناعي في شتى المجالات.

موقع (FreshRemote.Work): يعد هذا الموقع مكاناً ممتازاً للعثور على وظائف عن بعد، ويرتب لك فرص العمل المتاحة من الأقدم إلى الأحدث في الصفحة الرئيسية.

موقع (AnyTopic) (أي موضوع تشاء): يوفر الموقع مصدر للمعلومات حول مختلف المواضيع، ويتم عرضه في شكل كتاب صوتي مسموع أو مقال صوتي.