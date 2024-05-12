امطيريد: القيادة العامة للجيش تقف في وجه مخططات أمريكا

قال محمد امطيريد، المحلل السياسي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تقف في وجه تنفيذ مخططات الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى لإحكام قبضتها على ليبيا بسبب مخاوفها من توسع تحالفات جديدة في أفريقيا وفي منطقة حوض المتوسط.

وأوضح امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الإدارة الأمريكية تعي أهمية ليبيا جيدا، لافتا إلى أن واشنطن لديها أطماع استراتيجية وليست اقتصادية لأن ليبيا ترتبط بخمس دول أفريقية، ولديها عمق أفريقي يصل إلى دول تشاد والنيجر والسودان.

وأضاف امطيريد أن هذه الدول تمثل أهمية قصوى لأمريكا خاصة بعد فقدها لعدة دول كانت تسيطر عليها فرنسا بالمشاركة الأمريكية آخرها الخروج من النيجر، مشيرا إلى أن واشنطن لم تترك ليبيا وشأنها وكلفت في السابق مندوبا في المنطقة الغربية، وصنعت قواعد عسكرية برية وبحرية، واستثمرت مع وزارة الدفاع في طرابلس كل جهودها العسكرية

وشدد امطيريد على أن ليبيا لن تخرج من العباءة الأمريكية، لافتا إلى أن طرابلس ستظل تحت الوصاية الأمريكية عسكريا وسياسيا، كاشفا عن وجود طموح أمريكي للسيطرة على قاعدة “الوطية”، وقاعدة مطار معيتيقة، في ظل عدم تمكنها من السيطرة على الشرق والجنوب الليبي، بسبب سيطرة قيادة الجيش الليبي على هذه المناطق.

وأشار امطيريد إبى أن الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة تستلم الملف الليبي بشكل مباشر وتتفاوض مع الاستخبارات التركية لخلق توازن في القواعد التي تسيطر عليها القوات التركية، لافتا إلى أن واشنطن أرسلت مندوبة أمريكية للجلوس مع قادة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية لتشكيل قوة مشتركة للسيطرة على الوضع الأمني.

واعتبر امطيريد أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتكليف الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري مؤشرات للبحث عن السيطرة الأمنية والسياسية، وعسكريا قام البنتاغون من خلال مندوبه في شمال أفريقيا بعقد هذه الاجتماعات، ما جعل هذه الملفات تحت السيطرة الأمريكية.

وأكد امطيريد أنه في حال إجراء الانتخابات في ليبيا سيكون الرئيس القادم تحت السيطرة الأمريكية، مثلما ما حدث في العراق ولبنان وغيرها من الدول التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، مرجحا أن تشهد ليبيا في الأيام القادمة سينطلق مؤتمر “غدامس” الجديد، الذي سوف ينبثق منه لجان مكونة من عدة أجسام، على رأسها مجلس النواب ومجلس الدولة بسياق أمريكي كامل، وهكذا تكون أمريكا قد حققت سيطرتها الكاملة على أهم الملفات في البلاد، لافتا أن أمريكا تسعى لتوفير الطاقة لحلفائها في أوروبا بعد الأزمة الأوكرانية، ومعاناة أوروبا في ملف الطاقة بعد إغلاق روسيا صمامات الطاقة على أوروبا.