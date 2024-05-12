الهلال الأحمر: انتشال جثث 34 مهاجرا قبالة السواحل صبراتة

كشف حمزه الشارف، مدير الهلال الأحمر فرع صبراتة، عن استمرار تدفق الجثث، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية قبالة شواطئ مدينة صبراتة.

وأوضح الشارف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه تم العثور على هذه الجثث بعد ورود بلاغات عدة من المواطنين بخروج الجثث على شاطئ البحر بمدينة صبراتة، لافتا إلى أن عمليات الانتشال تمت على مدار الثلاثة أيام الماضية، بمعدل ثلاث جثث يوم الخميس الماضي، وأربع جثث صباح يوم الجمعة، وفي مساء الجمعة تم العثور على ثلاث جثث أخرى.

وأضاف الشارف أنه تم العثور على سبع جثث يوم أمس السبت، ولا يزال العمل مستمر اليوم الأحد، مؤكدا بأنه لا يزال هناك 15 جثة موجودة في المياه سيتم انتشالها بعد إتمام إجراءات النيابة العامة والشرطة

وأشار الشارف إلى أن عمليات الانتشال تتم عن طريق فريق من المتطوعين من بينهم إمرأة تشارك لأول مرة في انتشال الجثث، موضحا أن عمليات الانتشال تتم بعد التنسيق مع مراكز الشرطة، ليتم بعد التحقيق نقل الجُثث إلى مستشفى مدينة صبراتة لاستكمال الإجراءات القانونية عن طريق الطبيب الشرعي.