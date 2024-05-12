المنفي والحداد والكوني يتابعون الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا

بحثَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني؛ آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.

المنفي ناقشَ مع نائبيه بمقر القائد الأعلى للجيش في طرابلس؛ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة، وفقَ بيان المجلس الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق…. ناقشَ موسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد؛ استعدادت منتسبي حرس الحدود لتأمين الحدود مع دول الجوار؛ لضمان عدم حدوث أي انتهاكات أو اشتباكات.

الكوني تابع مع الحداد ومختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان؛ الجهود المبذولة من منتسبي حرس الحدود للقيام بمهمهم الموّكلة إليهم، مشدّدًا على أهمية ترسيم الحدود بدقة لمنع حدوث الانتهاكات والاشتباكات، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجّلس الرئاسي.

كما دعا الكوني الوحدات العسكرية بمختلف تخصصاتها إلى ضرورة العمل بنفس الوتيرة والانضباطية لمنع أي خروقات في المناطق الحدودية والحفاظ على سيادة الدولة.

بدوره…أكدَ موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، على أهميةِ دور أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

الكوني؛ وفي كلمةٍ ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا ACISS) دعا إلى استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة والعمل بالتوصيات التي ستتمخض عن المباحثات الأمر الذي سيسهم في تحقيق الأمن في الدول كافة.

وفي اجتماعٍ منفصل؛ ناقشَ الكوني مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

بدورها أكدتْ خوري على استمرار بلادها دعم جهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع بقية المجالس لمعالجة حالة الانسداد السياسي.