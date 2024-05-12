وصلت إلى المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية تحوي على متنها الديزل والزيت الثقيل وحاويات السلع والبضائع المتنوعة.

وبحسبِ المنطقة الحرة مصراتة، استقبلتْ أرصفة الميناء ناقلة نفطية تحمل اسم (ARIN) محملة بــــ28.122 طن من الزيت الثقيل، آتية من ميناء الزويتينة النفطي.

كما وصلت إلى أرصفة الميناء ناقلة نفطية أخرى تحمل اسم (AKTI A) تحوي 32794 ألف لتر من الديزل آتية من بلجيكا.

وأشارتْ المنطقة الحرة مصراتة إلى وصول باخرة تجارية تحمل اسم (PARPALI) محمّلة بــــ350 حاوية بضائع وسلع مختلفة آتية من تركيا، بالإضافة إلى وصول ناقلة حاويات أخرى تحمل اسم (ASTRID L) محملة بــ240 حاوية بضائع وسلع متنوعة آتية من مصر.

وفي وقتٍ سابق… استقبلتْ المنطقة الحرة مصراتة سفينة تجارية تحمل اسم NORAYA تحوي 22.875 ألف طُن من السكر المكيس آتية من الهند، وذلك بعد أيامٍ من وصول الباخرة التجارية JUPITER، التي أفرغت حمولتها التي قُدرت بـــ23 ألف طن من السًكر المكيس آتية هي الأخرى من الهند.

غاز مسال ووقود طيران

وبحسب بيانات إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وصلت إلى الميناء باخرة نفطية تحمل اسم NAVIGATOR LEO آتية من مدينة بنغازي محملة بـــ3500 طن من الغاز المسال.

كما أشارت المنطقة في نشرتها الدورية إلى مغادرة ناقلة نفطية أرصفة الميناء بعد أن أفرغت حمولتها المكوّنة من 5000 طن من وقود الطيران آتية من مدينة بنغازي.

ووفقًا لنشرة إدارة المنطقة، غادرت سفينة تجارية أخرى مُحملة بــــــ 408 سيارة وشاحنة آتية من إيطاليا، وفقَ ما ورد في بيانات المنطقة الحرة مصراتة.