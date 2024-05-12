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المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء لطيفة معتدلة على أغلب مناطق البلاد

المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع ارتفاع درجات الحرارة يوم غد

12 مايو، 2024 9:37 ص
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المركز الوطني للأرصاد الجوية
المركز الوطني للأرصاد الجوية

أخبار ليبيا 24

توقعَ المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد، على أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بدايةً من يوم غد الإثنين.

المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ توقع أن تتراوح درجات الحرارة في مناطق «رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة» مابين (24–30)م، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم غد ويكون ملحوظ يوم الثلاثاء، وأن تكون حالة السماء صافية مع احتمالية ظهور بعض السُحب المتفرقة، كما ستكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية ومن ثمّ حنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

المركز-الوطني-للأرصاد-الجوية
المركز-الوطني-للأرصاد-الجوية

 مناطق «الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد»:

 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر ودرنة، وستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (19-25)مْ.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صافية على مناطق «الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة» وأن تكون الرياح شمالية  شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح مابين (30–36)مْ.

المركز الوطني للأرصاد الجوية
المركز الوطني للأرصاد الجوية

مناطق «الواحات والسرير وتازربو والكفرة»:

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية وأن تكون الريام شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (28–32)مْ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

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12 مايو، 2024 9:37 ص
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