الجيش الجزائري: اجتماع رؤوساء الجزائر وليبيا وتونس ينهي التدخلات الأجنبية

اعتبرت مجلة الجيش الجزائرية أن الإجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا في تونس يوم 22 أبريل كان لحظة مميزة، فإلى جانب تعزيز التعاون بين الدول، فإنه يمثل نقلة حاسمة في مسار الدبلوماسية الجزائرية.

وفي رؤية المجلة الناطقة بلسان وزارة الدفاع الجزائرية في تقرير لها، رصدته “أخبار ليبيا 24” أن هذا الإجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية مؤخرًا، مما يجسد التزام الجزائر بتقوية التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضافت المجلة في تقريرها أنه في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، يعتبر هذا الإجتماع خطوة هامة نحو توحيد وجهات النظر وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن خلال هذا اللقاء، أكدت الجزائر التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي وحل المشاكل بشكل مستقل، مما يعزز مكانتها في المحافل الدولية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

وتحت عنوان “وتتوالى الإنجازات..”, أكدت المجلة أن هذا الإجتماع يمثل خطوة مهمة في توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية، ويعكس التزام الجزائر بتقديم الدعم والمساندة لشقيقتيها تونس وليبيا في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي نهاية التقرير، أشارت المجلة إلى أن الإجتماع التشاوري بين الجزائر وتونس وليبيا يمثل بداية جديدة في مسار التعاون الإقليمي، ويعكس الإرادة القوية للدول المغاربية في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.

وجرى يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري اجتماعًا استثنائيًا في تونس، جمع قادة الجزائر وتونس وليبيا، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات المشتركة. تأتي هذه الخطوة في سياق متزايد لرغبة الدول الثلاث في تعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار في المنطقة المغاربية.