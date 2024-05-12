الرقمنة ودعم المشروعات.. محور مباحثات التومي مع البرنامج الإنمائي

أخبار ليبيا 24

بحثَ بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع كريستوفر ليكر الممثل المقيم للمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ دعم الاستراتيجيات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص، والدفع بعجلة المشروعات الصغرى والمتوسطة القائمة على سلاسل القيمة.

كما ناقشّ التومي مع ليكر في طرابلس؛ آليات دعم ريادة الأعمال في ليبيا؛ لتحقيق التنمية المستدامة عبر إشراك البلديات في تلك المشروعات ومساعدتها على إعداد الخطط وتنفيذها.

وتطرق التومي إلى الدور الذي تلعبه اللجنة العليا للتنمية المحلية المستدامة والتي تضم في عضويتها كافة البلديات الليبية، وسُبل تعزيز التعاون بين ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ للدفع بعجلة التحول نحو اللامركزية ورقمنة الاجراءات وفتح فرص عمل حقيقية تسهم في الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، بحسب ما ورد في منشورٍ للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.

وفي لقاء سابق جمع التومي مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أكد الأخير أعلى مواصلة بلاده دعم برنامج إعادة إعمار مرزق الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.

وقال نورلاند في تدوينة نشرت على حساب السفارة الأمريكية على منصة إكس: “يشرفني أن أكون هنا اليوم، لمناقشة الدعم الأمريكي لبرنامج إعادة إعمار مرزق المتعدد المانحين مع شركاء ليبيين ودوليين”.

كما أكد نورلاند أن الحكومة الأمريكية سعيدة بالتشارك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه المبادرة المهمة لرعاية السلام والمصالحة، وتعزيز إعادة الإعمار الملموسة التي تمكن النازحين من مجتمعاتهم من العودة بسرعة إلى بيوتهم.

ولفت نورلاند إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، لدعم المجتمعات المحلية عبر البلاد مثل مرزق في أثناء تعافيها من الصراع، وبنائها مستقبلا أفضل.