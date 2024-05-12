ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

بداية أسبوع جديد يواصل فيها سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ارتفاعها في السوق الموازية، إذ بلغ سعر الدولار الواحد 7.09 دينار بعد أن كان سعره 7.07 دينار ليوم الأمس.

وبلغ سعر اليورو 7.51 دينار بعد أن كان سعره 7.49 دينار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 8.60 دينار، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.23 دينار، بالإضافة إلى استقرار الدينار التونسي عند سعر 2.20 دينار ليبي.

ومتأثراً بارتفاع أسعار العملات الأجنبية، بلغ سعر جرام كسر الذهب عيار 18 بسعر 388 دينار أما بالنسبة لعيار 21 وصلت قيمته إلى 452.66 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد تبايناً ملحوظاً أمام الدينار الليبي خلال تعاملات السوق الرسمية، إذ انخفض متوسط سعر الدولار خلال التعاملات ليصل إلى 4.85 دينار بعد أن كان 4.86 دينار يوم الخميس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.23 دينار بعد أن كان 5.22 دينار، والجنيه الإسترليني وصل سعره إلى 6.08 دينار بعد أن كان6.07 دينار.

في حين استقرت أسعار معظم العملات العربية، إذ سجل سعر الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.32 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار ليبي.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.15 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار، وفق أسعار مصرف ليبيا المركزي.