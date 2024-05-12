اتحاد طلبة ليبيا يدعو لـ«انتفاضة طُلابية»

من المقرّر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، انتفاضة طلابية في الجامعات الليبية؛ دعمًا للقضية الفلسطينية ونصرةً لأهالي قطاع غزة، دعا إليها الاتحاد العام لطلبة ليبيا.

الاتحاد العام لطلبة ليبيا؛ أكدَ أنّ هذه المبادرة جاءت بدافع الإيمان بالقضية الفلسطينية.

– التنديد بالإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

– وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

– السماح بعودة المهجرين إلى بيوتهم وفتح المعابر وإيصال الغذاء والدواء والفرق الطبية والإنسانية لأهالي غزة.

– الدعوة إلى مقاطعة جميع المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي شكل مباشر أو غير مباشر.

وفي ختام البيان؛ شدّد الاتحاد العام لطلبة ليبيا على تضامنه مع طلبة الجامعات الغربية المؤيدين للقضية الفلسطينية.

ودعا الاتحاد طلبة الجامعات العربية كافة إلى المشاركة في هذه الانتفاضة ودعم أهالي غزة، بحسب بييان اتحاد طلبة ليبيا.

بدورها أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية تثمن جهود ليبيا

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.

ووافقت محكمة العدل الدولية على انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستندُ ليبيا على وضعها كطرف في اتفاقية تضم عددًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نصرةً لفلسطين والقضية الفلسطينية.

وبحسبِ محكمة العدل الدولية، تقدمتْ ليبيا للتدخل في الدعوى بموجب المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.

من جهتها اعتبرتْ حركة حماس، انضمام ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي (تأكيدا على المواقف الأصيلة للشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية) مضيفةً في بيان نشر عبر تلي قرام (نثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، ونعد هذا القرار تأكيدا للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية) بحسب بيان حركة المقاومة الفلسطينية.