إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات هارب من السجن منذ عام 2008 بمصراتة

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوة العمليات المشتركة من القبض على أكبر مروّج للمخدرات في مدينة مصراتة، إذ يمتلك سجلاً حافلاً بقضايا التعاطي والإتجار بالمخدرات منذ التسعينات ولاذ بالفرار من السجن في عام 2008 بعد أن كان محكوم عليه بالسجن المؤبد.

ويمتلك المتهم المدعو(ع ا ع م) شبكة واسعة من العلاقات الدولية في مجال تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعمل ضمن شبكة واسعة على مستوى البلاد ، إذ يستورد في أغلب شُحنات المواد المخدرة من المنطقة الشرقية والجنوبية، ليقوم بترويجها في مدينة مصراتة والمنطقة الغربية.

شبكة كبيرة تعمل على ترويج المخدرات

وألقت القوة المشتركة، القبض عليه بمنطقة كرزاز مساء يوم الخميس ، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبتعليمات مباشرة من قَبل المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة. يُشار إلى أن المعني يتخذ من منزله مركزاً رئيسياً لترويج وتعاطي المواد المخدرة، ووُجدت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة يُشتبه في كونها مادة (الحشيش)، بالإضافة إلى كميات كبيرة من بذور نباتات يشتبه في أنها تستخدم لإنتاج المواد المخدرة.

وضبطت القوة مبالغ مالية كبيرة تقدر بأكثر من مليون ونصف دينار ليبي، كانت بحوزته أثناء عملية القبض عليه، بالإضافة إلى ضبط مذكرةٌ سُجلت فيها أسماء أشخاص يُشتبه في كونهم مشاركين معه في تجارة وتعاطي المخدرات، وأرقام حسابات وديون بعضها سُجل بالعملة الأجنبية، وستعمل الجهات الأمنية والقضائية المختصة على ملاحقة كافة المتورطين معه.

وفي سياق آخر متصل، أعلن جهاز البحث الجنائي اليوم الأحد، القبض على أحد تجار الممنوعات في مدينة الكفرة بعد إعداد كمين محكم له، وأوضح الجهاز أن قوات غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي، تمكنت من ضبط المتهم ومعه كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة التي يتاجر بها، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير تحصل عليه جراء تجارته غير المشروعة.