إعادة تشغيل 9 آبار نفط مغلقة في حقل السرير

أخبار ليبيا 24

في إطار تحسين زيادة الإنتاج في حقول شركة الخليج العربي، أعلنت الشركة عن إعادة تشغيل 9 آبار مغلقة في حقل السرير، لتتمكن من إنتاج 4000 برميل إضافي.

وأوضحت الشركة في بيان، لها على فيسبوك أنه طفي إطار خطة زيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل الآبار المغلقة بحقل السرير، وبتوجيهات المهندس محمد بلقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة، ومتابعة حثيثة من عوض اكويدير عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي والإمداد ، تمكنت فرق منسقة الصيانة حقل السرير من تنفيذ إصلاحات هامة أدت إلى إعادة تشغيل 9 آبار مغلقة بالحقل خلال أسبوع واحد فقط”.

الإصلاحات الجديدة بحقل السرير

وفصّل البيان عمليات الصيانة التي جرت على الحقل بشكل دقيق ” الإصلاحات شملت؛ إصلاح الأعطال في شبكة كهرباء الضغط العالي المغذية لعدد 4 آبار (C-178، C-221A، C-227، C-242) كانت متوقفة عن العمل، و إصلاح التسريبات بخطوط تدفق 4 آبار أخرى (C-82، C128، C-264، C348)، و إتمام الربط الكهربائي والميكانيكي للبئر C-309″

وأشار البيان إلى أن “جهود فرق منسقة الصيانة حقل السرير، تضافرت بدعم من منسقة العمليات وجميع الأقسام والوحدات المختصة بالحقل، لإنجاز هذه الإصلاحات الدقيقة خلال فترة زمنية قياسية”.

وفي ختام البيان، “تقدم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لجميع المستخدمين الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، وتحملوا عناء ساعات عمل طويلة خلال الأسبوع الماضي لتحقيق هذا الإنجاز المهم”.