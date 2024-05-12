أورلاندو في مؤتمر بطرابلس لـ”الحفاظ على التراث الليبي”: “ملك للإنسانية”

أخبار ليبيا 24

افتتح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، المؤتمر الدولي حول حماية التراث الثقافي الليبي في طرابلس، بالتعاون مع دائرة الآثار والشرطة السياحية بوزارة الداخلية، ويهدف المؤتمر إلى إيجاد أفضل السبل لحماية التراث الثقافي الليبي من النهب والتخريب والاندثار.

ويشارك في المؤتمر الذي أفتتح اليوم الأحد، 20 خبيرًا من 5 دول أوروبية وبعثات أثرية، وممثلون عن وكالات إنفاذ القانون.

واعتبر “أورلاندو” “التراث الثقافي الليبي “غير عادي”، وأنه ملك لجميع الليبيين ولـ”الإنسانية”، ويمثل “جذورنا المتوسطية الغنية والمشتركة”، مؤكداً: “لهذا السبب يجب علينا حمايتها معًا من النهب والإتجار والتخريب”.

وأوضح أورلاندو، في كلمته، أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يفخرون بشراكتهم لحماية التراث الثقافي الليبي والحفاظ عليه، ما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة”.

جهود دولية منفصلة عن احتياجات الواقع الليبي

وقد تبدو جهود المجتمع الدولي حاليا لمساعدة ليبيا منفصلة تماما عن الواقع وعن احتياجات الليبيين، وتحمل ما يراه البعض مزايدة، أو محاولة لبيع الحضارة لأهلها؛ فقد سجل التاريخ محاولات ليبية جادة للحفاظ على التراث الليبي، أي أن المجتمع الدولي لم يقدم لنا جديدا.

ومن أبرز جهود صون التراث الليبي، ما كان يفعل الأديب والمناضل الراحل السنوسي حبيب، الذي عمل لسنوات عديدة إلى حين وفاته، لحماية المواقع الأثرية وكذلك التاريخ الثقافي في مدينته هون خاصة وكافة المدن الليبية، عن طريق جمعية أسسها في تسعينات القرن الماضي، للمحافظة على الموروث الثقافي الأصيل من الفساد والضياع، وسط تقاعس دور الجهات المختصة والتي لم تلتفت إلى المدن التاريخية في المدن الليبية، وإنما يقتصر عملها في الساحل الليبي فقط، على الرغم من غِنى المواقع الأثرية في الجنوب الليبي وكافة المناطق الأخرى على مستوى البلاد.