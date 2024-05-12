أسامة حماد يفتتح جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن

أخبار ليبيا 24

افتتح أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، في دورتها الثانية عشرة بمدينة بنغازي، بحضور اللواء صدّام خليفة حفتر آمر عمليات القوات البرية ، و عاطف العبيدي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

يتنافس أكثر من 96 متسابقاً، بمشاركة 60 دولة، في المسابقة من بينهم متسابقين ليبيين، إذ يتنافس المتسابقون في ثلاثة فروع، وهي: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ القرآن الكريم مع التفسير، وحفظ القراءات العشر ، إضافة إلى تنظيم مسابقتين على هامش الجائزة وهما مسابقة البحوث العلمية الثانية، ومسابقة المنظومات العلمية الأولى.

لفيف من الوزراء والشخصيات الأمنية في حفل الإفتتاح

وحضر مراسم افتتاح المسابقة لفيف من أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، ووزراء الحكومة المتمثلين في وزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات م. سالم الدرسي ووزير الشباب والتعليم العالي المهدي السعيطي، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية المفوض عيسى مجيد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض د. عبد الهادي الحويج، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، والمدّعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وآمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني ، وآمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري، ولفيف من مسؤولي الحكومة والقيادات العسكرية.

وتأتي المسابقة بإشراف آمر عمليات القوات البرية، اللواء صدّام خليفة حفتر، و برعاية من اللواء طارق بن زياد المعزز.