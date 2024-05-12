أحميد: واشنطن تسعى للانفراد بالنفوذ في ليبيا حفاظا على مصالحها

قال إدريس أحميد، المحلل السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للانفراد بالنفوذ في ليبيا حفاظاً على مصالحها، لافتا إلى أن واشنطن تسعى لخلق توازن يحافظ على تواجدها على الأرض لأنها ترى في ليبيا أهمية عظمى.

وأوضح أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا واضحة للسيطرة على الملف الليبي، لافتا إلى أنه واشنطن لديها سفير رسمي ومبعوث خاص، والآن أصبحت المبعوثة الأممية أمريكية، وهي تمثل عين أمريكا في ليبيا.

وأضاف أحميد أن الولايات المتحدة الأمريكية لاعب أساسي في ليبيا وترى فيها أهمية كبرى باعتبارها بوابة لشمال أفريقيا وتربط شمال أفريقيا بأفريقيا، وهناك استثمارات أمريكية في ليبيا، موضحا أن مبادرة العشرية الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول ليبيا لم تنفذ حتى الآن لأن واشنطن مشغولة بعدة ملفات، ولكنها تريد الآن الإمساك بالملف الليبي.

وشدد أحميد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بشكل كبير من خلال مبعوثيها وقوات “أفريكوم”، مشيرا إلى أن هذا التواجد يأتي من أجل المحافظة على مصالحها وقوات “الأفريكوم” تريد أن تنفرد بالنفوذ في ليبيا من خلال دورها الفاعل فيها.

واعتبر أحميد أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى تعطيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 لأنها ترى في تواجد أي حليف آخر يشكل خطرا يهدد مصالحها، مؤكدا أن واشنطن لم تكن جادة في حل الأزمة الليبية على الرغم من التصريحات المتكررة والزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون لذلك فهي تريد أن يبقي هذا الوضع على ماهو عليه وذلك لأن مصالحها لا تزال مستمرة في ليبيا