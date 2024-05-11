وزيرا خارجية ليبيا وتونس يتفقان على مواجهة الهجرة والاتجار بالبشر

أخبار ليبيا 24

تعمل كل من ليبيا وجارتها تونس على تكثيف التعاون لمواجهة خطر تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر سواحل البلدين، وخلال لقاء الطاهر سالم الباعور وزير الخارجية بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع نظيره وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمّار،إذ أكد الوزيران على تكثيف التنسيق بينهما في العمل على ملف الهجرة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية “إن اللقاء تطرق إلى واقع علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بالارتقاء بها الى آفاق أرفع، مع التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود قصد تجاوز الصعوبات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي.”

وأضاف البيان أن الاجتماع شدد على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي ولا سيّما فيما يتعلق بالتصدّي لظاهرتي الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

ثمار الاتفاق الثلاثي

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لإتفاق القمة الثلاثية التي أكدت فيها كل من ليبيا وتونس والجزائر على التعاون في ملف الهجر، ومخاطرها التي تهدد الأمن الإقليمي للمنطقة؛ من دول الساحل وجنوب

الصحراء، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم إيطاليا.

وظهرت أساسا الرغبة بالتعاون في هذا الملف، خلال أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى حول قضايا الهجرة غير النظامية، الذي جمع في روما وزراء داخلية الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا.

ورصدت تقارير إيطالية انخفاضاً كبيرا ً في حركة تدفق المهاجرين غير النظاميين من سواحل ليبيا الغربية، بينما انتعش خط جديد منذ قرابة العام من شرقها باتجاه الجنوب الأوروبي، مما يقضي بضرورة تكثيف العمل على السواحل الشرقية للبلاد حتى لا تكون ليبيا مستودعاً للمهاجرين غير النظاميين، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات أخرى إقتصادية وسياسية.