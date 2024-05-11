وادي زمزم يستضيف ملتقى اتحاد القبائل الليبية

أخبار ليبيا 24

احتضن وادي زمزم ببلدية سرت الملتقى التشاوري لاتحاد القبائل الليبية بحضور رئاسة الاتحاد وممثلي مكاتبه في مختلف المدن والمناطق شرقا وغربا وجنوبا، وتباحث المجتمعون سبل عقد الملتقى الوطني الجامع لكل أطياف ومكونات المجتمع الليبي خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الملتقى إلى إيجاد حلول لإنهاء حالة الانقسام ما بين أبناء الوطن الواحد، والوصول للانتخابات وخلص المشاركون في الملتقى على ضرورة التواصل مع الأطراف السياسية والمؤسسات الفاعلة والمؤثرة والمنظمات الأممية العاملة في البلاد؛ لتأكيد ضرورة احترام إرادة الليبيين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والتعامل بشفافية مع الأوضاع الحالية، لجلب السلام وإنهاء حالة الصراع المستمر لسنوات.

تأكيد على الوحدة الوطنية

ونوه الحضور باللحمة التي أظهرها الشعب الليبي خلال مأساة العاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة، والتي أثبتت أن المشكلة ليست في الشعب، بل في التدخلات الخارجية وبعض الأجسام السياسية المستفيدة من الوضع الراهن.

وتقرر في ختام الملتقى تحديد مكان و زمان للمؤتمر الجامع بعد التنسيق والتواصل مع مختلف مسؤولي ومكاتب الاتحاد العام للقبائل الليبية.

وبات الشعب الليبي يعي جيداً خطورة التدخلات الأجنبية التي أججت الصراع بين أبناء الوطن الواحد، وعملت على التفرقة بدلا من الوحدة كما كانت تدعي، وفي تصريحات صحفية سابقة أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على عمل الأطراف الأجنبية على استمرار الأزمة الليبية قائلا: “لا يمكن تأخر عملية إجراء الانتخابات لحين تكليف مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لأن عملية تعيين المبعوث الجديد ستأخذ وقت وانتظاره هو بمثابة مضيعة للوقت، خاصة وأن تجاربنا مع المبعوث تثبت أنه لم يقدم أي شيء، والمبعوث الأخير باتيلي على مدار عام ونصف لم يقدم أي مقترح لحل الأزمة الليبية”