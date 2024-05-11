هل انتهت “سنوات العطش” في كاباو؟

أخبار ليبيا 24

“بدأ العد التنازلي لتشغيل شبكة المياه الجديدة بعد استكمال المرحلة الأولى ووصول المياه إلى وسط المدينة”، بهذه العبارة زفّ المجلس البلدي كاباو بشرى للسكان المدينة التي تعاني منذ سنوات من “العطش”.

سنوات العطش في كاباو الواقعة في الجزء الغربي لجبل “نفوسه”، امتدت لنحو 28 سنة.

يقول مجلس بلدية كاباو، على “فيس بوك”: بعد توقف تشغيل شبكة المياه داخل مدينة كاباو لأكثر من 28 سنة انتهت المرحلة الأولى من أعمال توصيل المياه إلى الخزان الجديد رقم 2 بمنطقة المصلي بعد استكمال عملية الإنشاء من قبل المجلس البلدي”.

وأضاف: ” ستبدأ أعمال المرحلة الثانية بداية الأسبوع المقبل، وضخ المياه إلى الخزان رقم (3) الجديد في منطقة أبوربعين.. والبدء في ضخ المياه داخل شبكة المياه الجديدة من أجل وصولها إلى المنازل”.

وتابع مجلس البلدية: أن ” الخطة الموضوعة شملت في السنوات الماضية عدة مراحل من أجل وصول المياه إلى المنازل”.

حفر الآبار في كاباو

وأوضح، أن “بداية المرحلة الأولى كانت في حفر الآبار من أجل توفير المياه من المصدر.. أمّا المرحلة الثانية فكانت توفير المضخات من أجل ضخ المياه على عدة مراحل”.

وأضاف المجلس: أن “المرحلة الثالثة بدأت بصيانة خطوط الشبكة الرئيسية.. أمّا المرحلة الرابعة فقد كانت إنشاء عدد من الخزانات بسعة 500 متر مكعب من أجل وصول المياه إلى وسط المدينة ومنطقة أبوربعين على مراحل”.

وقال المجلس: “أمّا المرحلة الخامسة؛ فهي إنشاء شبكة المياه عن طريق وزارة الإسكان والمرافق لإيصال المياه إلى المنازل واتمام المراحل”.

وأكّد مراد مخلوف عميد بلدية كاباو استمرار دعم ملف المياه والعمل من أجل تحقيق آمال كل المواطنين ووصول المياه إلى كل المنازل داخل المدينة.

وتوجّه المجلس البلدي بالشكر والتقدير إلى اللجنة التطوعية للمياه، وإلى مدير وموظفي مكتب المياه والصرف الصحي بالبلدية على مجهوداتهم.

كما وجّه الشكر إلى كل من دعم ملف المياه المهم من توفير بعض المعدات ومن دعم المجلس لإنجاز العمل الذي امتد لسنوات من أجل الوصول إلى مرحلة تشغيل شبكة المياه في كاباو.