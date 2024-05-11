ماذا يحدث لجسمك في حال التوقف عن تناول السكر لـ 14 يومًا؟

أخبار ليبيا 24

كشفَ الدكتور إريك بيرج دي سي، مؤلف خطة الكيتو الصحية، والمختصّ بمعالجة العمود الفقري؛ أن التوقف عن تناول السكر لمدة 14 يومًا له فوائد جمّة سنحصيها في هذا المقال:

يقول الدكتور إريك بيرج دي سي، إن التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوعين هو (التحوّل من حرق السكر إلى حرق الدهون؛ مما سيؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الشعور بالتعب وتحسين نضارة البشرة) عدا عن الفوائد المذكورة أدناه:

أكثر من 10 فوائد ستجنيها عند توقفك عن تناول السكر:

– تقليل الالتهاب في الشرايين

– تسحين وظائف الكُلى وتنظيف الكبد الدهني

– التخلص من الرغبة الشديدة لتناول السكر

– ستشعر بالجوع أقل؛ لأن الامتناع عن السكر يساعد في استقرار نسبة الدم في الجسم.

– عدم الشعور بالتعب المفرط؛ خصوصًا بعد تناول الطعام.

– سيساعدك ذلك على التخلص من الماء والدهون الزائدة خلال أسبوعين

– التوقف عن تناول السكر سيمنحك بشرة أفضل (لأنك عندما تتناول السكر سيرتفع الأنسولين وكذلك هرمون الأندروجين، الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب عند الإناث، وانخفاض هرمون التستوستيرون لدى الذكور)

– تحسين المزاج.

– تقليل الالتهابات.

– فضلاً عن تقليل خطر تسوس الأسنان

جميعنا معرضون للسمنة

بدورها كشفتْ صحيفة التلغراف البريطانية -The Telegraph– أن السكر هو السبب الرئيس في زيادة الوزن، وهو وراء زيادة أعداد مرضى السمنة، لافتةً إلى أن تناول الطعام الصحي الخالي من السكر أو حتى عند تناول الخبز والحبوب والزبادي، والأطعمة المعبأة والمصنّعة؛ فستظل معرض للسمنة واكتساب الوزن الزائد.