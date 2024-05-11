الأرصاد: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة على أغلب ليبيا اعتبارا من الاثنين

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل على أغلب مناطق ليبيا.

المركز الوطني للأرصاد الجوية قال، اليوم السبت، إن معظم مناطق البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على اعتدال حالة الطقس.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الفصلية لشهر مايو، إذ تتراوح ما بين (25-30) مئوية، ولا تتجاوز (18) مئوية على الجبل الاخضر.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن لاتزال تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

والرياح في شمال غرب ليبيا (راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة إلى جبل نفوسة) شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–28) مئوية. بينما الرياح في جنوب غرب ليبيا (الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة) شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–33) مئوية.

الطقس في شرق ليبيا

أمّا في شمال شرق البلاد (الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد)، فالرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25) مئوية على أغلب المناطق.

وحالة الطقس في الجنوب الشرقي (الواحات-السرير-تازربو-الكفرة) السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–34) مئوية.

وعن حالة البحر لم يشر المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى وجود أي تحذير.