عودة حيتان الساي إلى قبالة سواحل الأرجنتين بعد 100 عام من اختفائها

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بدأت (حيتان الساي) العملاقة ذات اللون الأزرق الرمادي التي اختفت من ساحل باتاغونيا في الأرجنتين قبل قرن من الزمان بسبب الصيد، في الازدهار مرة أخرى، ما يوضح كيف يمكن للأنواع أن تتعافى عندما يتم اتخاذ تدابير لحمايتها.

وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، شهدت سفن صيد الحيتان المنتظمة على طول شواطئ الأرجنتين وخارجها، تضاؤل أعدادها.

في الخمسين عامًا الماضية، ساعد الحظر العالمي على صيد الحيتان التجاري على إحياء أعداد حيتان الساي وغيرها.

وقال ماريانو كوسكاريلا، عالم الأحياء والباحث في النظم البيئية البحرية في هيئة العلوم الحكومية الأرجنتينية: “لقد اختفت لأنه تم اصطيادها، ولم تنقرض ولكنها تقلصت لدرجة أنه لم يراها أحد”.

وأضاف كوسكاريلا، أن الأمر استغرق عقودًا حتى تتعافى الأعداد بدرجة كافية، حتى تتمكن من رؤية الحيتان مرة أخرى، وهو ما بدأ يحدث مرة أخرى فقط في السنوات الأخيرة.

عودة حيتان الساي

وقال كوسكاريلا: “في هذه الحالة استغرق الأمر أكثر من 80 عاما.. إنهم يتكاثرون كل عامين أو ثلاثة أعوام، لذا فقد استغرق الأمر ما يقرب من 100 عام حتى يكون لديهم أعداد كبيرة ويدرك الناس أنها موجودة”.

عمل الفريق الشهر الماضي على تزويد بعض حيتان الساي بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية لرسم خريطة لأنماط هجرتها، بتمويل من مشروع البحار البكر التابع لناشيونال جيوغرافيك. وقاموا بتسجيل لقطات لهم من القوارب والطائرات بدون طيار وتحت الماء.

وقال كوسكاريلا: “يمكننا أن نعتبر هذا نجاحا في الحفاظ على البيئة على نطاق عالمي”، مضيفًا أن الوقف العالمي لصيد الحيتان كان حاسما في تحسن الأعداد.

وحذّر من أن انسحاب الدول من هذا الاتفاق سيعرض التعافي الاقتصادي للخطر.

وأضاف: “بعد الصيد الذي أدى إلى انخفاض عدد (حيتان الساي) إلى الحد الأدنى، بعد مرور 100 عام تقريبًا، بدأ هذا العدد في العودة مرة أخرى، والآن يأتون إلى نفس الأماكن التي اعتادوا عليها قبل اصطيادهم”.