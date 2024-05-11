البحث الجنائي: تحرير 46 مهاجرا كانوا محتجزين داخل مزرعة في باب الزيتون بطبرق

أخبار ليبيا 24

حرّر جهاز البحث الجنائي 46 مهاجرا من جنسيات مختلفة من الاحتجاز داخل مزرعة في منطقة باب الزيتون شرقي طبرق.

وتأتي العملية إطار مواصلة أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، التي تنشط في الغالب على المناطق الحدودية لليبيا.

وقبل يومين ألقت قوة العمليات الأمنية في طبرق القبض على مصري مطلوب لدى السلطات المصرية في عدد من القضايا. وفور القبض عليه قامت قوة العمليات بتسليمه إلى السلطات المصرية بمنفذ السلوم بالتعاون مع مديرية أمن منفذ أمساعد البري.

مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، صرّح لـ “أخبار ليبيا 24″، بإن عملية القبض جاءت إثر ورود معلومات إلى وحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية، تفيد بجود شخص مصري الجنسية يمتهن تهريب البشر، مطلوب لدى السلطات الأمنية في بلاده في عدة قضايا.

وقال المكتب: “بعد أن صدرت التعليمات من رئيس فرع العمليات الأمنية طبرق عقيد وائل إبراهيم التواتي إلى وحدة التحريات، تمكنت القوة من القبض عليه وإحالته إلى السلطات الأمنية المصرية”.

وأضاف: “إحالة المتهم إلى سلطات بلاده جاءت بالتعاون مع مديرية أمن منفذ أمساعد البري”.

تحرير مهاجرين في طبرق

وفي إبريل الماضي داهم عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع طبرق بالتعاون مع مديرية أمن بئر الأشهب أحد مخازن الهجرة غير الشرعية في جنوب بلدية بئر الأشهب.

وفي أثناء المداهمة نجح عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في أثناء المداهمة، في ضبط 35 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، بينهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 20عاما.