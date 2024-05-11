بدعم من الجيش.. جهاز التنمية يعيد إحياء الزراعة في سرت

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى سرت قافلة إمداد زراعي ضمن الخطط التنموية لإدارة الاستثمار بالجهاز الوطني للتنمية في جانب استصلاح الأراضي الزراعية في المدينة وما حولها، والإسهام في دعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ونشر الجهاز الوطني للتنمية مقطع فيديو لوصول قافلة الإمداد الزراعي القادمة من بنغازي، إذ أوضح الجهاز أن القافلة “حَوَت على عدد من الجرارات الزراعية المتطورة الحديثة، وآلات زراعية خاصة بالحرث والري ورش المبيدات وغيرها”.

وقال الجهاز الوطني للتنمية: “كل هذا وغيره الكثير من الإمكانيات والدعم الذي تسخره الحكومة الليبية بتعليمات مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في شأن تعزيز الاستقرار الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة كبدائل للحروب والدمار بعد معركة الوطن الواجبة ضد الإرهاب ومقوضي الأمن في بلادنا”.

الدوائر الزراعية في سرت

وفي الأيام الماضية زار فريق من الخبراء الأميركيين مشروع الدوائر الزراعية بمدخل سرت الشرقي التابع لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى.

وتأتي الزيارة في إطار إعادة تشغيل 87 دائرة زراعية كانت متوقفة منذ سنوات في سرت، إذ سيقوم جهاز التطوير والتنمية بالتعاون مع جهاز تشغيل واستثمار مشروع النهر الصناعي بتشغيل هذه الدوائر خلال الموسم المقبل.

ويمكن لإحياء الزراعة في كامل ليبيا أن يحقق اكتفاءً ذاتيًا ويقلص من فجوة توريد الخضار والقمح والشعير والفاكهة الآخذة في الاتساع خلال السنوات الماضية.

وتراجعت الزراعة في ليبيا منذ فترة طويلة وزادت حدتها خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ 2011.