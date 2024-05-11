رئيس موزمبيق: بلدة ماكوميا الشمالية تتعرض لهجوم متطرفين

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قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي في خطاب متلفز إن جيش موزمبيق يقاتل متمردين متطرفين شنوا هجوما كبيرا على بلدة ماكوميا الشمالية منذ صباح الجمعة.

وتقع البلدة في كابو ديلجادو، وهي مقاطعة شمالية غنية بالغاز، حيث أطلق مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش تمردًا في عام 2017. وعلى الرغم من الاستجابة الأمنية الكبيرة، فقد حدثت زيادة في الهجمات منذ يناير من هذا العام.

وقال نيوسي: “ماكوميا تتعرض للهجوم منذ الصباح.. تبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا”، مضيفًا أن المسلحين انسحبوا في البداية بعد حوالي 45 دقيقة من القتال، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم وعادوا.

ويبدو أن هجوم الجمعة هو أخطر هجوم للمتشددين في المنطقة منذ وقت طويل.

انتشار سادك في موزمبيق

وبدأت قوة إقليمية من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، التي انتشرت في موزمبيق في عام 2021، الانسحاب الشهر الماضي مع انتهاء ولايتها في يوليو.

وقال بيرس بيجو، رئيس برنامج الجنوب الأفريقي بمعهد الدراسات الأمنية، إن الهجوم على مقر منطقة ماكوميا يؤكد المخاوف بشأن الفراغ الأمني الذي بدأ مع انسحاب قوات الجنوب الأفريقي.

وقال نيوسي: إن “الهجمات يمكن أن تحدث في مثل هذه الفترات الانتقالية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن قوات (سادك) من التدخل والمساعدة”.

ولم يتضح ما إذا كانوا لا يزالون منتشرين في المنطقة أو يشاركون في القتال. كما نشرت رواندا قوات في موزمبيق للمساعدة في محاربة التمرد.

وتظهر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في مارس أن أكثر من 110 آلاف شخص نزحوا منذ نهاية العام الماضي، وسط تصاعد العنف في الإقليم.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تفتح فيه شركة النفط الفرنسية توتال إنيرجي محطة للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار في كابو ديلجادو، والتي توقفت في عام 2021 بسبب التمرد.

ويقع هذا المشروع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة ماكوميا التي تتعرض للهجوم.