الهدف تأهيل الشباب لسوق العمل.. توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا ومصر في مجال التدريب

أخبار ليبيا 24

وقع عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتشغيل التابعة للوزارة ومجمع عمال مصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحكومة، إن الوزير أعرب عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول التعاون مع الطرف المصري صاحب التجربة الكبيرة بسوق العمل الصناعي المصري في المجال الزراعي والصناعي والخدمي والتعليمي، والذي يمتلك خبرات ممتدة لأكثر من 15 عاما.

وأضافت، أن رئيس مجلس إدارة مجمع مصر عبّر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقالت إن أرحومة أكّد أن ليبيا ستستفيد كثيرًا بعد إبرام هذا “البروتوكول” من الخبرات الكبيرة المتراكمة الموجودة بالمجمع في مجالات إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمصانع، والكوادر البشرية المدربة في جميع التخصصات المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل الليبي.

تطوير شباب ليبيا

كما أكّد أنّه سيحقق خطة ورؤية مجلس وزراء الحكومة الليبية لتطوير الشباب وتدريبهم وتأهيلهم. وقبل أيام من توقيع “البروتوكول” اجتمع أرحومة بأعضاء اللجنة المكلفة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجمع عمَّال مصر، والتجهيز لتوقيع بعض مذكرات التفاهم الخاصة بمجال التدريب والتأهيل في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحكومة، إن الوزير اطلع على خطة الوفد لزيارة المؤسسات والشركات المتخصصة في التدريب والتأهيل بمصر، مؤكدًا تذليل جميع الصعوبات التي تواجه اللجنة.

وأطلقت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية مبادرة “صناعة كادر ليبي”، بهدف تدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل من الجنسين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من التخصصات التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل الليبي.

وفي إطار المبادرة أرسلت الوزارة باحثين عن العمل للتدريب في الأردن، كما تقوم بتدريب متدربين آخرين داخل ليبيا في تخصصات مختلفة.