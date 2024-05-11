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تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4

الحقل يعتبر جاهزًا للإنتاج والتشغيل

11 مايو، 2024 8:03 م
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تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4
تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4

أخبار ليبيا 24

نظم تجمع الحركات الشعبية وقفة احتجاجية، أمام حقل الطهارة NC4، بسبب الصفقات “المشبوهة”، والتنازل عن امتياز تشغيل الحقول النفطية لصالح شركات أجنبية.

وأوضح تجمع الحركات الشعبية، في بيان مرئي طالعته “أخبار ليبيا 24 على نسخة منه أن الحقل يعتبر جاهزًا للإنتاج والتشغيل، مستنكرا تتنازل المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الامتياز المملوك بالكامل لشركة الخليج العربي

تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4
تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4

وأضاف تجمع الحركات الشعبية أن هذا الفعل يتكرر بالامتياز الوطني لحقل NC7، وكذلك بحقول الطيف وسلطان بالمنطقة الشرقية، رغم وجود قرار من مجلس النواب، بوقف كل الاتفاقيات إلى حين تشكيل حكومة مُنتخبة، من الشعب الليبي، لافتا إلى أن هذه الامتيازات مملوكة لشركة وطنية بالكامل، وجاهزة من حيث الاستكشاف والتنقيب، وتوفر الاحتياطي من النفط والغاز، ولا توجد أي مخاطر استكشافية بها، ولابد أن تبقى تحت شركات وطنية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد تجمع الحركات الشعبية أن سيكون ضد أي محاولات لبيع أو التفريط في مقدرات الشعب الليبي، بصفقات مريبة، مبديا استغرابه من الصمت المريب، من قبل الجهات المسؤولة، والتي تمثل الشعب الليبي بجميع أطيافه، موضحا أنه لن يسمح بمرور هذه الصفقات، وسيعمل بكل ما أوتي من قوة على إفشالها، ولن يتردد مهما كلفه ذلك.

تجمع الحركات الشعبية: على الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها كاملة

ودعا تجمع الحركات الشعبية الجهات المسؤولة والرقابية وديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، إزاء ما يحدث في قطاع النفط، وإعلات إيقاف أي اتفاقيات أو تعاقدات دولية إلى حين تشكيل حكومة شرعية تمثل كل الليبيين.

وأكد تجمع الحركات الشعبية دعمه بقوة عمليات تطوير وزيادة إنتاج كافة الحقول النفطية، شريطة أن يتم ذلك من خلال شركات وطنية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، لافتا إلى أنه لا يحق للحكومات والأجسام المؤقتة إبرام عقود واتفاقيات تؤثر على مستقبل البلاد لعشرات السنين.

تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4
تجمع الحركات الشعبية: نرفض الصفقات المشبوهة بشأن حقل الطهارة NC4

ونبه تجمع الحركات الشعبية سفراء الدول العربية والأجنبية، والشركات العالمية، بأن أي عقود تُبرم في هذه المرحلة لا تمثل الشعب الليبي، ولا الدولة الليبية، محملا الأجهزة الرقابية والقضائية كافة المسؤولية القانونية لتمرير مثل هذه العقود في أي جزء من البلاد.

وشدد تجمع الحركات الشعبية على أن صبر الشعب الليبي قد ينفذ، لافتا إلى أن التلاعب بقوت الليبيين قد يُمثل شرارة انفجار الوضع الذي لن يُحمد عقباه، وسيؤدي إلى منزلق خطير على الأمن القومي الليبي.

وطالب تجمع الحركات الشعبية جميع السياسيين والعسكريين والأمنيين، إلى الابتعاد عن إدخال مقدرات الشعب الليبي في صراعاتهم المتكررة، ومناوراتهم لاقتسام المصالح والنفوذ، عبر اقتسام قوت الشعب الليبي، داعيا كافة الليبيين إلى التكاتف من أجل تشكيل جبهة قوية للوقوف ضد هذه الأعمال، غير المسؤولة.

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11 مايو، 2024 8:03 م
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