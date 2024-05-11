برنامج الأغذية العالمي: الليبيون ضحايا انعدام الأمن الغذائي والفقر

كشفَ برنامج الأغذية العالمي، أن ليبيا تواجهُ أزماتِ انعدام الأمن الغذائي والفقر وسوء التغذية؛ رغم تحسنٍ وصفه برنامج الأغذية العالمي بالطفيف.

وأكد برنامج الأغذية العالمي على حاجتهِ لـ 14.1 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من أبريلا وحتى سبتمبر المُقبل؛ لتنفيذ أنشطته وبرامج داخل ليبيا.

أكثر من 40 ألف محتاج

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى عدد الليبيين المستفيدين من أنشطة ومساعدات برنامج الأغذية العالمي البالغ 40.546 ألف شخص في مارس الماضي، مشددّا على جهوده لتوصيل المساعدات الغذائية لآلاف المحتاجين في ليبيا.

برنامج الأغذية العالمي لفت شريحة واسعة في ليبيا تعاني من سوء التغذية والفقر، فضلاً عن انعدام المساواة في الدخل وانخفاض الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي.

وبشكل عام… انكمشَ عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية من 1.5 مليون شخص خلال العام 2021، إلى ثمانمائة آلاف شخص خلال العام 2022.

انعكاس تدني قيمة الدينار على المعيشة

أما عن سعر صرف الدولار وقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات ظهيرة الإثنين، مسجلاً 7.20 دنانير للدولار الواحد.

ومنذ أغسطس الماضي، شهد سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعًا غير مسبوق، إذ قفز من مستوي 5.15 دنانير إلى 7.90 دنانير