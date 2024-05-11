الكوني: ليبيا لها دور بارز في قيادة الأزمات أفريقيًا

أكدَ موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، على أهميةِ دور أجهزة الأمن في تحقيق الاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

الكوني؛ وفي كلمةٍ ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا ACISS) دعا إلى استمرار التنسيق الأمني بين الدول المشاركة والعمل بالتوصيات التي ستتمخض عن المباحثات الأمر الذي سيسهم في تحقيق الأمن في الدول كافة.

وفي اجتماعٍ منفصل؛ ناقشَ الكوني مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد.

بدورها أكدتْ خوري على استمرار بلادها دعم جهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع بقية المجالس لمعالجة حالة الانسداد السياسي.

وشددت خوري على أهمية إشراك جميع الأطراف السياسية في الحوار؛ للوصول إلى حلٍ للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقتٍ سابق… ناقشت خوري مع المبعوث المستقيل عبدالله باتيلي، و محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة؛ أسباب الأزمة الليبية، والمشاكل التي تؤثر فيها ومقترحات الوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام، بحسب بيان مجلس الدولة.