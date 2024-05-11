الكبير ومهراج يناقشان آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24

بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مصطفى مهراج–السفير الفرنسي لدى ليبيا؛ تعزيز التعاون المصرفي بين المركزي الفرنسي والليبي.

الكبير ومهراج ناقشَا في طرابلس؛ تبادل الخبرات في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التصدي للمخاطر ورفع القدرات في مجال الأمن السيبراني.

الكبير سيشارك في منتدى اقتصادي بباريس

ووجه مهراج دعوةً للكبير بصفته محافظًا للمصرف المركزي، دعوةً له ولعددٍ من الشخصيات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المزمع عقده في باريس خلال شهر يوليو المقبل.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إمكانية تخصيص مبالغ مالية ضمن الميزانية الموحدة لتمويل تطوير القطعة رقم NC7 بحوض غدامس منطقة الحمادة.

الكبير وشكشك ناقشَا في طرابلس آخر مستجدات ملف العلاج في الخارج بالإضافة إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات التي تعرّقل إيفاد المرضى لتلقي العلاج، وتطرقَ الطرفان إلى ملف مبادلة المحروقات، بحسبِ ما ورد في منشورٍ المصرف المركزي عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق… ناقش الكبير، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ خُطط تحقيق الاستقرار المالي، ومتابعة آثار انتشار العملة المزورة مجهولة المصدر والكمية.

كما تابع الكبير مع الفريق الأممي؛ مستجدات الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن، بحسبِ مصرف ليبيا المركزي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه نائب محافظ المصرف المركزي، مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف؛ ضمن سلسلة مباحثات الفريق الأممي قُبيل إصدار تقرير السنوي حول ليبيا وتقديمه لمجّلس الأمن الدولي.