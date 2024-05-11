العدل الدولية توافق على طلب انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

أخبار ليبيا 24

ضمن مناصرتها للقضية الفلسطينية، انضمت ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لتصبح ليبيا ضمن قائمة الدول الداعمة للقضية أمام العدل الدولية، مما يسبب في ضغط أقوى للاستجابة لمطالب الدعوى.

وقالت المحكمة إن ليبيا تقدمت للتدخل في الدعوى بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).

وتستند ليبيا في تقديم إعلان تدخلها، على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية).

ماجاء في مذكرة الانضمام للدعوى

وأدان الطلب الليبي “أفعال إسرائيل التي تحمل طابع الإبادة الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة وهي تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع” ، بحسب ما جاء في بيان المحكمة.

وأكد الطلب الليبي أن “سلوك إسرائيل وكل أجهزتها ضد الفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأوضحت العدل الدولية أن تدخل ليبيا في القضية يركز في حيثياته على “التفسير الصحيح للأحكام المتعلقة بواجب عدم ارتكاب ومنع الإبادة الجماعية ووجوب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى”.

ونوهت المحكمة بأنه وفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، جرت دعوة كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي.