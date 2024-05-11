الصغير: آن الاوان لايقاف الكهنوت الذي يتعامل به “المفتن المعزول”

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن الاوان آن لايقاف الكهنوت الذي يتعامل به الصادق الغرياني “المفتن المعزول” مع وظيفته.

وأعرب الصغير في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك رصدته “أخبار ليبيا 24”، عن تأييده لـ قرار أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية بإنشاء دارا للإفتاء، مشيرا إلى أنه منذ حل دار الافتاء السابقة من قبل مجلس النواب وعزل الصادق الغرياني “المفتن” كان يجب ان تحل محلها جهة يناط بها. هذا العمل، وظل الحال كذلك لعشر سنوات.

وأضاف الصغير أن حماد أنشأ دار للافتاء يكون فيها المفتي موظفاً تابعاً للحكومة وهذا هو الصحيح ، مشيرا إلى أن المفتي موظف قابل للعزل إن تجاوز أو اخطأ أو تعسف في استخدام سلطته .

وكان أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية قد أصدر قرارًا بإنشاء “الدار العليا للإفتاء” في مدينة بنغازي وتكون تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء، ونص القرار رقم 157 لسنة 2024 على أن تتمتع دار الإفتاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس مدينة بنغازي، ويدخل من ضمن اختصاصها الأصيل، أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها؛ حسب مقتضيات طبيعة عملها وتمارس أعمال الفتوى من خلال مجلس الفتوى.

وأوضح القرار مهام المفتي العام ومجلس الفتوى، والمفتيين المحليين، مشيرا إلى أن تعيين المفتي العام وعزله يتم من خلال مجلس الوزراء.

ويتكون مجلس الإفتاء، من المفتي رئيسًا، ونائبه، و7 من العلماء المتخصصين في العلوم الدينية والشرعية، ويتمتع مجلس الوزراء بصلاحية تسميتهم.