السلاك: الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا محاولة التطبيع مع إسرائيل

قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا محاولة التطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن هذه المسألة كانت وستظل مسألة بعيدة عن ليبيا

وأوضح السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن انضمام ليبيا للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أمام الجنائية الدولية ضد الكيان المحتل يأتي في سياق طبيعي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد أقل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف السلاك أن هذه الخطوة لن تؤثر على العلاقات بين ليبيا والدول الغربية نظرا للسياقات المختلفة، مشيرا إلى أن الغرب لن يفرض أي ضغوط على ليبيا بسبب الخطوة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحة أن طلب ليبيا يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي “تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية.

وذكر بيان المحكمة الجمعة، أن ليبيا عززت طلبها بأن تصرفات إسرائيل تعتبر إبادة جماعية لأنها تستهدف القضاء على الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية وإثنية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ليبيا تعتبر أن الاحتلال انتهك التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر أجهزته الحكومية وممثليه وغيرهم من الأشخاص والمنظمات التي تعمل تحت سيطرته أو نفوذه.

و كانت جنوب إفريقيا قد رفعت نهاية ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.