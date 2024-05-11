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السفارة الفلسطينية وحماس تشيدان بموقف ليبيا تُجاه القضية

السفارة الفسلطينية: نثمن جهود ليبيا

11 مايو، 2024 3:04 م
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السفارة الفلسطينية - ليبيا
السفارة الفلسطينية - ليبيا

أخبار ليبيا 24

أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية تثمن جهود ليبيا

 

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.

السفارة الفلسطينية - ليبيا
السفارة الفلسطينية – ليبيا

ووافقت محكمة العدل الدولية على انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستندُ ليبيا على وضعها كطرف في اتفاقية تضم عددًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نصرةً لفلسطين والقضية الفلسطينية.

وبحسبِ محكمة العدل الدولية، تقدمتْ ليبيا للتدخل في الدعوى بموجب المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.

بعد السفارة الفلسطينية.. حماس تشيد بموقف ليبيا

 

من جهتها اعتبرتْ حركة حماس، انضمام ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي (تأكيدا على المواقف الأصيلة للشعب الليبي تجاه القضية الفلسطينية) مضيفةً في بيان نشر عبر تلي قرام (نثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، ونعد هذا القرار تأكيدا للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية) بحسب بيان حركة المقاومة الفلسطينية.

السفارة الفلسطينية - حماس
السفارة الفلسطينية – حماس
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11 مايو، 2024 3:04 م
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