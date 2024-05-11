الجهاني: ليبيا منفتحة على جميع الاستثمارات الأجنبية

أكد محمد الجهاني، مدير مكتب ديوان مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، أن ليبيا منفتحة على جميع الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الجهاني، في تصريحات صحفية على هامش قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الهيئة تقدم الدعم للمستثمرين الأجانب خلال المراحل الثلاث من التأسيس إلى التشغيل، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى لتنويع الاستثمار والاقتصاد وعدم اقتصاره على الصناعات النفطية.

وأضاف الجهاني أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، تسعى لتحويل ليبيا محطة نحو الدول الأفريقية، مشددا على أن الشراكة مع الجانب الروسي مهمة، لافتا إلى أن روسيا دولة كبيرة وفاعلة في المجتمع الدولي، ومن أكبر الدول من ناحية الاستثمار والاقتصاد.

وكان بلقاسم حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، قد أكد في وقت سابق أن ليبيا منفتحة على الجميع للمشاركة في البناء والتنمية والمشروعات الكبرى والاستراتيجية، مرحبا بجميع الشركات الروسية والأجنبية وكل الدول الشقيقة والصديقة، للمساهمة في إعمار ليبيا، للمساهمة بخبرتها وقدراتها، مشددا على أن الصندوق يعمل على خطة هامة مجدولة لإعادة إعمار وصيانة كافة المدن الليبية، لافتا إلى أن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، يقوم بعملية إعادة إعمار وتنمية بشكل دقيق ومتواصل، لافتا إلى أن الصندوق يمتلك العديد من المشروعات الهامة والاستراتيجية.

وأضاف بلقاسم حفتر أن المنطقة الجنوبية تحظى بأهمية كبرى، خاصة أنها عانت التهميش طوال السنوات الماضية، ورغم تعاقب الحكومات، موضحا أنه يتم العمل في الوقت الراهن على التنمية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص العمل في كل مدنه.

وأشار بلقاسم حفتر إلى أن الصندوق يقوم بإعداد الدراسات والخطط الخاصة بتنمية الجنوب على أن يتم البدء فور اكتمالها، لافتا إلى العمل على صيانة وتأهيل طريق الكفرة -جالو بمسافة 750 كيلو متر خلال الفترة القريبة المقبلة.