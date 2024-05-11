البيوضي: الدبيبة في موقف صعب وتكتب نهايته أمام عينيه

أكد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، أصبح في موقف صعب، لافتا إلى أنه الوحيد المتضرر من توحيد أعضاء المجلس الرئاسي.

وأوضح البيوضي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك رصدته “أخبار ليبيا 24” ، أن الدبيبة تكتب نهايته أمام عينيه ، وهو في موقف صعب وقطعا هو المتضرر – الوحيد – من توحيد أعضاء المجلس الرئاسي ولذا سيلجأ لكل السبل الممكنة لتفكيك هذه الوحدة.

ورجح البيوضي أن يعمل الدبيبة بشكل مواز بكل قوة لأجل الحفاظ على محمد تكالة رئيسا لمجلس الدولة ليستعيد دوره في العملية السياسية.

وكان البيوضي، قد أكد في وقت سابق أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، انتهى سياسيًا، مشددا على أن مسألة رحيله باتت أمرا وارد وقريبا جدًا، مشيرا إلى أن بقاء الدبيبة في رئاسة الحكومة طيلة هذه الفترة جاء بسبب عوامل أخرى.

وشدد البيوضي، على أن ليبيا في حاجة لسلطة موحدة وشخصية مرنة قادرة على التعامل مع الجميع وكبح جماح بعضهم لتنفيذ العملية الانتخابية التي طال انتظارها.

وأكد البيوضي أن الجميع في ليبيا يعي أن الاعتراف الدولي هو الأساس لتشكيل أية سلطة جديدة، مشددا على أن الحديث عن حل ليبي غير مطروح، ولن تكون هناك خطوة أحادية في ليبيا تتعلق بتشكيل سلطة جديدة دون تلقي ضوء أخضر من طرف الجهات الدولية.