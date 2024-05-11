انضمام إندريك وغياب كاسيميرو وريتشارليسون عن تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا

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أعلن دوريفال جونيور، مدرب البرازيل، أنه ضم موهبة بالميراس إندريك إلى تشكيلتها المكونة من 23 لاعباً للمشاركة في كأس كوبا أمريكا المقبلة، لكن لاعب الوسط الدفاعي كاسيميرو والمهاجم ريتشارليسون سيغيبا عن البطولة.

وسجل إندريك، الذي من المقرر أن ينضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد عندما يبلغ 18 عامًا في يوليو، هدفين في أربع مباريات مع البرازيل منذ ظهوره الأول العام الماضي. إنه أصغر لاعب يسجل هدفًا دوليًا في ويمبلي.

كاسيميرو الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، خسر مكانه بعد أن عانى من المستوى واللياقة البدنية في ناديه الحالي مانشستر يونايتد. وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في 75 مرة.

وكان مهاجم توتنهام هوتسبير ريتشارليسون هو هداف البرازيل في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث خرجوا من ربع النهائي أمام كرواتيا، لكنه فشل في الوصول إلى تشكيلة السيليساو هذه المرة.

وسجل ريتشارليسون (27 عاما) 12 هدفا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 31 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وكان غابرييل جيسوس لاعب أرسنال إلى جانب زميله المهاجم ماتيوس كونيا الذي يلعب لفريق ولفرهامبتون واندررز، من بين الغائبين البارزين الآخرين.

هجوم البرازيل

ومن المرجح أن يقود فينيسيوس جونيور وزميله في ريال مدريد رودريجو خط الهجوم، مع ضمان رافينيا وجابرييل مارتينيلي أيضًا مكانًا في الفريق.

كما انضم مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو إلى الفريق بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من الموسم.

وستبدأ البرازيل، الفائزة باللقب تسع مرات، مشوارها في كوبا أمريكا بمواجهة كوستاريكا في 24 يونيو، تليها باراجواي في 28 يونيو وكولومبيا في الثاني من يوليو. وتقام البطولة التي تقام كل أربع سنوات في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وتلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام المكسيك في 8 يونيو والولايات المتحدة في 12 يونيو كجزء من استعداداتها لكوبا أمريكا.